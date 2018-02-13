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С мая в Беларуси начнут производить электромобили

С мая в Беларуси начнут производить электромобили

В мае 2018 года Беларусь начнет производство двух электромобилей.

Об этом сообщает Ассоциация “Укравтопром”.

“В Республике Беларусь в мае 2018 года начнется производство двух электромобилей. Две модели электромобилей будет выпускать компания Zotye, а местом сборки станет белорусский завод “Юнисон”, расположенный в Минском районе Минской области”, – сообщается на сайте zotye.by.

Первая модель, ситикар Zotye E200EV, будет комплектоваться асинхронным электромотором мощностью 83 лошадиных силы и блоком аккумуляторных батарей, емкость которых составит 24,5 киловатт-час. Это позволит машине проезжать до 220 километров на одной зарядке.

Вторая модель, седан Z500EV, машина более высокого класса. Ее предполагается оснастить 129-сильным электромотором и аккумуляторами, с помощью которых пробег предполагается увеличить до 250 километров. Стоит подчеркнуть, что в китайском концерне именно эту модель позиционируют как премиальную, поскольку она будет оснащаться кожаным салоном, большим вертикально ориентированным экраном информационно-развлекательной системы.

По материалам УКРИНФОРМ
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