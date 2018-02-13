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Активы ФГВФЛ выросли до 15,2 млрд грн (инфографика)

Активы ФГВФЛ выросли до 15,2 млрд грн (инфографика)

Общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 февраля составляет 15 235,76 млн грн.

Как сообщает пресс-служба Фонда, поступления в Фонд гарантирования от регулярного сбора за январь составили 845,31 млн грн.

Общая сумма средств, выплаченная вкладчикам неплатежеспособных банков и банков, которые ликвидируются по состоянию на 1 февраля составила 87 981,8 млн грн.

Напомним, общая сумма средств, которые аккумулированы Фондом, по состоянию на 1 января составляла 14 354,43 млн грн.

По материалам Финансовый клуб
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