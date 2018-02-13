14 тысяч украинских компаний в прошлом году экспортировали продукцию в ЕС

Более 14 тысяч украинских компаний в прошлом году экспортировали свою продукцию в ЕС.
Об этом рассказал представитель Украины при ЕС Николай Точицкий.
“Количество украинских компаний, осуществляющих экспорт товаров в государства-члены Евросоюза, постоянно растет. По данным Министерства экономического развития и торговли, в прошлом году экспорт в ЕС осуществили более 14 тысяч компаний, на 734 компании больше, чем в 2016 году”, – сообщил посол.
По его словам, статистика торговли с ЕС понесла ощутимые положительные изменения. В частности, в 2017 году экспорт в страны Евросоюза вырос на 30%, а доля ЕС в структуре внешней торговли Украины уже составляет почти 43%. При этом в 2013 году этот показатель был равен не более 20%.
Посол также отметил, что доля малых и средних предприятий в перечне экспортеров остается недостаточной.
“Очень часто представители наших малых и средних предприятий не знают, где можно найти необходимую базовую информацию по выходу товаров на рынок Евросоюза, а также о существовании программы ЕС, благодаря которой можно искать иностранных партнеров для установления сотрудничества”, – пояснил Точицкий.
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