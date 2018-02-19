Александр Стецко: если вы хотите взять отсрочку по кредиту

Если ваши жизненные и финансовые обстоятельства складываются таким образом, что возникают сложности со своевременным погашением кредита, следует обратиться в банк с письменной просьбой об отсрочке платежа.
В заявлении нужно указать причины, по которым вы просите пересмотреть график выплат по кредиту. Это могут быть, например, существенное уменьшение дохода, увольнение, потеря работоспособности, необходимость длительного лечения, вынужденный длительные отъезд, прохождение воинской службы, крупные непредвиденные расходы.
Указанные причины нужно обосновать, предоставив документы, которые смогут подтвердить несостоятельность выполнять обязательства по кредиту в полном объеме в данный момент.
Среди таких документов: справка о доходах, приказ об увольнении/сокращении, уведомление военкомата о призыве, медицинское заключение и т. п.
Отмечу, что существуют различные виды реструктуризации кредитов:
Возможность реструктуризации кредита и выбор оптимального варианта в каждом случае индивидуальны, они зависят от условий кредитного договора и конкретных обстоятельств.
Также во внимание в банке принимаются: кредитная история, наличие имущества, которое может выступать в качестве залога, и/или поручителей.
Основаниями для отказа в реструктуризации займа являются негативная кредитная история заемщика, предоставление неубедительных аргументов либо недостоверной информации.
В случае позитивного решения банк с клиентом подписывают пакет документов, который регламентирует обновленные условия погашения задолженности.
Зачастую банки открыты к конструктивному диалогу с заемщиком и нацелены на поиск взаимовыгодных решений, т.к. заинтересованы в обслуживании клиентами свои кредитов без перехода в категорию проблемных должников, что создаст проблемы им самим и ухудшит качество кредитного портфеля для банка.
Александр Стецко, начальник Управления развития продуктов и проектов розничного бизнеса Банка Кредит Днепр
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