Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 2528 0

Российские банки готовятся к отключению от SWIFT

Российские банки готовятся к отключению от SWIFT

Российские банки и компании “морально и технически” готовы к возможному отключению от системы международных расчетов SWIFT.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

“Конечно, это (отключение России от Swift – ред.) неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов”, – сказал Дворкович.

“Тем не менее, в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы”, – добавил он.

По словам вице-премьера, любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы “встретить достойно”.

Дворкович подчеркнул, что подобные меры в рамках ужесточения санкций против России принесут вред не только российской экономике, но также компаниям в Европе и США.

Издание напоминает, что в рамках международного экономического форума в Давосе Дворкович заверял, что “работать можно и без SWIFT”.

При этом, подчеркивал он, в правительстве надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это “совсем уже агрессия”. Если же это все-таки случится, у России, по словам Дворковича, “есть возможные ответные шаги”.

Справка Finance.ua

  • SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.
  • К SWIFT подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.
  • Возможность отключения России от SWIFT обсуждается с 2014 года. Тогда Европарламент принял резолюцию, в которой, в частности, призвал исключить Россию из системы международных расчетов Swift. Однако в SWIFT подобные рекомендации сочли нарушающими права и наносящими ущерб компании.
По материалам ИТАР-ТАСС
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018