Российские банки готовятся к отключению от SWIFT

Российские банки и компании “морально и технически” готовы к возможному отключению от системы международных расчетов SWIFT.
Об этом заявил первый вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.
“Конечно, это (отключение России от Swift – ред.) неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов”, – сказал Дворкович.
“Тем не менее, в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы”, – добавил он.
По словам вице-премьера, любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы “встретить достойно”.
Дворкович подчеркнул, что подобные меры в рамках ужесточения санкций против России принесут вред не только российской экономике, но также компаниям в Европе и США.
Издание напоминает, что в рамках международного экономического форума в Давосе Дворкович заверял, что “работать можно и без SWIFT”.
При этом, подчеркивал он, в правительстве надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это “совсем уже агрессия”. Если же это все-таки случится, у России, по словам Дворковича, “есть возможные ответные шаги”.
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