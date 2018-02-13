Российские банки готовятся к отключению от SWIFT

Российские банки и компании “морально и технически” готовы к возможному отключению от системы международных расчетов SWIFT.

Об этом заявил первый вице-премьер РФ Аркадий Дворкович.

“Конечно, это (отключение России от Swift – ред.) неприятно, потому что затруднит работу компаний, банков, замедлит эту работу, вызовет необходимость применять устаревшие технологии передачи информации и проведения расчетов”, – сказал Дворкович.

“Тем не менее, в связи с тем, что эта угроза уже не раз озвучивалась, наши финансовые институты и компании к этому морально и технологически готовы”, – добавил он.

По словам вице-премьера, любую проблему, включая отключение от мировой финансовой системы, в правительстве готовы “встретить достойно”.

Дворкович подчеркнул, что подобные меры в рамках ужесточения санкций против России принесут вред не только российской экономике, но также компаниям в Европе и США.

Издание напоминает, что в рамках международного экономического форума в Давосе Дворкович заверял, что “работать можно и без SWIFT”.

При этом, подчеркивал он, в правительстве надеются, что отключения от SWIFT все же не будет, поскольку это “совсем уже агрессия”. Если же это все-таки случится, у России, по словам Дворковича, “есть возможные ответные шаги”.

Справка Finance.ua

SWIFT – международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей.

К SWIFT подключено более 11 тыс. финансовых институтов в более чем 200 странах мира.