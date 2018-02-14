Роман Кобец: отчуждение участником доли у ООО. Ключевые изменения нового закона

Общество с ограниченной ответственностью – самая популярная форма ведения бизнеса в Украине. Именно поэтому принятие нового профильного закона «Об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью», которого, по сообщениям экспертов, бизнес ждал 25 лет, стало революционным началом 2018 года в сфере корпоративных отношений.

Инициаторы законопроекта анонсировали принятие доступных и надежных механизмов защиты прав и интересов участников, быстрого и справедливого решения внутренних конфликтов, которые могут угрожать жизнеспособности бизнеса.

Однако, удалось ли достичь с принятием нового закона (Сейчас общедоступен только текст законопроекта ко второму чтению. Именно поэтому редакция некоторых норм после опубликования может отличаться в связи с принятием поправок к законопроекту при рассмотрении его Верховной Радой Украины – ред.) баланса интересов участников при отчуждении участником доли ООО в пользу третьего лица?

Преимущественное право участников при отчуждении доли в ООО

Право на отчуждение оплаченной доли в уставном капитале общества не является безусловным. Уставом может быть установлено, что отчуждение доли и предоставление ее в залог допускается только с согласия других участников.

При этом, новой редакцией профильного закона сохранено преимущественное право участников общества на приобретение доли другого участника, которая продается третьему лицу.

Участник имеет преимущественное право на покупку всей доли, предложенной к отчуждению. Приобретение доли пропорционально размеру собственной предусмотрено только в случае, когда намерение воспользоваться преимущественным правом выявили несколько участников общества.

Вместе с тем, возможны и определенные исключения, когда преимущественное право не применяется, а именно:

Такой порядок закреплен уставом общества. При этом соответствующие положения могут быть внесены в устав, изменены или исключены из него только единогласным решением общего собрания, в котором приняли участие все участники общества.

Такой порядок закреплен корпоративным договором, стороной которого является участник, который намерен отчуждать долю.

Продажа доли осуществляется на аукционе (публичных торгах).

Порядок реализации преимущественного права

Участник общества, который намерен продать свою долю третьему лицу, обязан письменно уведомить об этом остальных участников общества и проинформировать о существенных условиях продажи (в частности, цену и размер доли).

При этом реализация преимущественного права возможна в течение 30 дней с даты получения уведомления о намерении участника продать долю.

Доля может быть отчуждена третьему лицу в случае, если ни один из участников общества в указанный срок не сообщил письменно о намерении воспользоваться своим преимущественным правом.

В таком случае считается, что согласие дано на 31 день с даты получения уведомления, и доля может быть отчуждена третьему лицу на условиях, которые были сообщены участникам общества.

В предложенном механизме реализации преимущественного права возникает сразу два проблемных аспекта:

Так, возможность реализации преимущественного права зависит от факта получения письменного уведомления. При этом в случае наличия корпоративного конфликта между участниками для блокировки продажи доли достаточно не получать корреспонденцию. В таком случае лицо, имеющее намерение продать долю, не сможет получить надлежащие доказательства отсутствия нарушения преимущественного права при отчуждении доли.

Целесообразно в уставе прописывать дополнительные возможности сообщения о намерении участника продать долю, например, путем публикации на официальном веб-сайте компании или в других источниках. Однако, каким образом суды в случае возникновения спора будут применять нормы устава, которые по своей сути сужают права, предусмотренные законом, пока не ясно.

Кроме того, в случае отсутствия возражений согласие считается предоставленным на 31 день с даты получения уведомления. Вместе с тем, может возникнуть ситуация, когда участник в рамках законодательно предусмотренной процедуры реализует преимущественное право на 30 день путем направления письменного письма. На 31 день, несмотря на реализацию преимущественного права, сообщение еще не будет получено лицом, имеющим намерение продать долю. Однако, в силу закона доля на 31 день уже может быть отчуждена третьему лицу.

Способы судебной защиты

Новым законом закреплены специальные способы судебной защиты интересов участников при отчуждении доли.

Так, в случае реализации преимущественного права стороны обязаны в течение одного месяца заключить договор купли-продажи доли.

Если же в указанный срок продавец уклоняется от заключения договора, покупатель имеет право обратиться в суд с иском о признании договора купли-продажи заключенным на предложенных продавцом условиях.

Если же уклоняется покупатель – продавец имеет право реализовать свою долю третьему лицу на ранее сообщенных участникам общества условиях.

При этом способ судебной защиты прав участников, преимущественное право которых нарушено заключением договора отчуждения доли, остался неизменным – перевод в судебном порядке на себя прав и обязанностей покупателя. Исковая давность по таким требованиям составляет один год.

Наличие в законе четко сформулированных способов защиты интересов всех участников является безусловным достижением. Вместе с тем, не решен вопрос способа защиты интересов участника, который намерен продать свою долю третьему лицу, когда другой участник или участники уклоняются от получения уведомления для блокировки возможности продажи доли.

Обращение взыскания на долю участника общества и преимущественное право других участников

По общему правилу преимущественное право при продаже доли на аукционе (публичных торгах) не применяется. Вместе с тем, обращение взыскания на долю участника общества в рамках исполнительного производства имеет свои особенности. Такое обращение взыскания осуществляется во исполнение следующих исполнительных документов:

о взыскании с участника денежных средств;

об обращении взыскания на долю имущественного поручителя, которая передана в залог в обеспечение обязательства другого лица (например, корпоративные права были переданы в залог для обеспечения выполнения предоставленного другому лицу кредита).

Не совсем понятно, почему в данный перечень не включены исполнительные листы об обращении взыскания на долю, которая передана в залог в обеспечение своих собственных обязательств. Ведь формально судебное решение об обращении взыскания на долю в уставном капитале, которая передана в залог в качестве обеспечения исполнения собственных обязательств владельца доли, не может быть осуществлено в соответствии с механизмом, закрепленным в новом законе.

Закон предусматривает следующий порядок обращения взыскания.

Государственный исполнитель налагает арест на долю и сообщает обществу о намерении обратить взыскание на долю должника.

Далее происходит определение стоимости доли.

Исполнитель определяет стоимость доли по состоянию на день, предшествующий наложению на нее ареста, исходя из рыночной стоимости совокупности всех долей участников общества, пропорционально размеру доли должника.

Стоимость определяется на основании документов финансовой отчетности, других документов, необходимых для определения стоимости, которые обязано предоставить общество.

Возникают сомнения, что исполнитель сможет самостоятельно определить рыночную стоимость доли, а поэтому привлечение эксперта в рамках исполнительного производства является необходимым.

После определения стоимости доли исполнитель предлагает другим участникам общества приобрести долю путем реализации преимущественного права.

При этом законом предусмотрено, что покупатель должен оплатить стоимость доли в течение 10 дней со дня заключения договора купли-продажи. Исполнитель, в свою очередь, передает долю покупателю в течение 10 дней со дня поступления оплаты.

Не совсем пока понятно, каким образом будет подписываться договор купли-продажи со стороны должника (покупателя) и как документально будет оформляться переход права собственности на долю.

В случае же если оплата не будет произведена, договор купли-продажи считается расторгнутым в силу закона.

Если участники общества не воспользуются правом на приобретение доли, или если договор купли-продажи будет считаться расторгнутым, то доля передается на реализацию на аукционе в общем порядке и выставляется на публичные торги.

Закрепление механизма обращения взыскания на долю участника общества является безоговорочным достижением нового закона, поскольку сейчас, несмотря на нормативную возможность такого обращения взыскания, действенный механизм практикой так и не был наработан.

Однако закрепленный механизм действительно заработает только в случае внесения соответствующих изменений в законодательство об исполнительном производстве, которые определят действия государственного исполнителя при заключении договора купли-продажи и передачи права собственности на долю.

Роман Кобец, юрист Правовой группы «Побережнюк и партнеры», адвокат