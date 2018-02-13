Жебривский заявил, что Япония выделит $4 млн восстановления Донбасса

Глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский заявил в Фейсбук, что Япония выделит 4 млн долларов для восстановления разрушенной инфраструктуры Донбасса.

«Япония выделит 4 млн долларов через гуманитарные организации для помощи и восстановления разрушенной инфраструктуры Донецкой области — как на оккупированной, так и на контролируемой украинским правительством ее части», — отметил Жебривский.

Он добавил, что кроме этого в 2018 году компания «Вода Донбасса» благодаря финансовой поддержке Японии получит бронированный автомобиль, чтобы работники могли безопаснее и эффективнее выполнять свою работу.

«Такие планы на этот год озвучил Шигеки Сумме, чрезвычайный и полномочный Посол Японии в Украине во время нашей с ним встречи в Краматорске», — добавил Жебривский.

По информации Жебривского, кроме представителей посольства Японии на встрече присутствовала делегация УВКБ ООН в Украине во главе с представителем Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине господином Пабло Матеу.

«Совместно обсудили недавно принятый закон о реинтеграции оккупированных территорий, а также определили направления совместной работы в этом году. В частности, услышал понимание как со стороны Шигеки Сумме, так и Пабло Матеу о необходимости поддерживать проекты по восстановлению поврежденного жилья, а также водо- и газоснабжения жителей как оккупированной, так и подконтрольной украинскому правительству территории Донбасса», — подытожил глава Донецкой ВГА.