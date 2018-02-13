Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 446 0

До 1 января счетчики тепла должны быть у 90% потребителей - Нацкомиссия

До 1 января счетчики тепла должны быть у 90% потребителей - Нацкомиссия

НКРЭКУ напомнила лицензиатам, что с 1 января 2018 года потребители должны быть обеспечены приборами учета тепловой энергии более чем на 90%.

Соответствующее напоминание НКРЭКУ разместила на своей странице в Facebook.

“Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обращает внимание, что с 01.01.2018 к лицензиатам НКРЭКУ, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 22.03.2017 № 308, установлено требование по обеспеченности потребителей приборами учета тепловой энергии более чем на 90%”, – говорится в сообщении.

Читайте также: В НКРЭКУ объяснили, кто должен платить за газовый счетчик

Компании, которые не смогли обеспечить указанную норму, будут переданы под регулирование местных органов власти, предупредили в НКРЭКУ .

“На основе предоставленной лицензиатами информации о состоянии оснащения потребителей средствами учета тепловой энергии НКРЭКУ осуществляет мероприятия по передаче лицензионных дел лицензиатов, обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии которыми меньше 90%, в областные, Киевскую городскую государственные администрации”, – сообщили в Нацкомиссии.

По материалам УКРИНФОРМ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Все, что мы знаем про:НКРЭКУ
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018