До 1 января счетчики тепла должны быть у 90% потребителей - Нацкомиссия

НКРЭКУ напомнила лицензиатам, что с 1 января 2018 года потребители должны быть обеспечены приборами учета тепловой энергии более чем на 90%.
Соответствующее напоминание НКРЭКУ разместила на своей странице в Facebook.
“Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, обращает внимание, что с 01.01.2018 к лицензиатам НКРЭКУ, осуществляющим деятельность в сфере теплоснабжения, Лицензионными условиями осуществления хозяйственной деятельности в сфере теплоснабжения, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 22.03.2017 № 308, установлено требование по обеспеченности потребителей приборами учета тепловой энергии более чем на 90%”, – говорится в сообщении.
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Компании, которые не смогли обеспечить указанную норму, будут переданы под регулирование местных органов власти, предупредили в НКРЭКУ .
“На основе предоставленной лицензиатами информации о состоянии оснащения потребителей средствами учета тепловой энергии НКРЭКУ осуществляет мероприятия по передаче лицензионных дел лицензиатов, обеспеченность потребителей приборами учета тепловой энергии которыми меньше 90%, в областные, Киевскую городскую государственные администрации”, – сообщили в Нацкомиссии.
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