Почем квартиры в Украине: риелторы назвали цены на жилье в крупных городах (инфографика)

За 2017 год цены на недвижимость в Украине упали на 10-15%. Падение цен на квартиры началось еще в 2008 году, а уже в 2014 году стоимость жилья в долларовом эквиваленте падала на 2% ежемесячно. В целом, по словам риелтора Александра Гришко, за последние 10 лет стоимость квартир упала в три раза. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривни, падение покупательской способности украинцев, ситуация в АТО, пишет ICTV.

При этом эксперты отмечают, что в 2018 году тенденция сохранится – цены просядут приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.

Киев

Цены: от 18 тысяч до нескольких миллионов долларов.

Самые бюджетные районы: Деснянский и Святошинский.

Самые дорогие районы: Печерский и Шевченковский.

Запорожье

Цены: от 8 до 30 тысяч долларов;

Самые бюджетные районы: Заводской, Павло-Кичкас, Хортицкий и Осипенковский;

Самые дорогие районы: Александровский район и Вознесеновский.

Харьков

Цены: от 12 до 170 тысяч долларов и выше;

Самые бюджетные районы: Основа, ХТЗ, Рогань, Аэропорт;

Самые дорогие районы: Нагорный, Центр, Сосновая Горка.

Львов

Цены: от 15 до 200 тысяч долларов и выше;

Самые бюджетные районы: Шевченковский (Рясне) и Сыховский;

Самые дорогие районы: центр и Лычаковский (Парк Погулянка).

Херсон

Цены: от 18 до 100 тысяч долларов и выше;

Самый бюджетный район: Шуменский;

Самый дорогой район: центр.

Николаев

Цены: от 8 до 37 тысяч долларов и выше;

Самые бюджетные районы: Терновка, Матвеевка, Варваровка, Заводской район;

Самый дорогой район: центр – улицы Соборная и проспект Центральный.