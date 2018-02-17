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Почем квартиры в Украине: риелторы назвали цены на жилье в крупных городах (инфографика)

Почем квартиры в Украине: риелторы назвали цены на жилье в крупных городах (инфографика)

За 2017 год цены на недвижимость в Украине упали на 10-15%. Падение цен на квартиры началось еще в 2008 году, а уже в 2014 году стоимость жилья в долларовом эквиваленте падала на 2% ежемесячно. В целом, по словам риелтора Александра Гришко, за последние 10 лет стоимость квартир упала в три раза. Причин для снижения цен несколько: обесценивание гривни, падение покупательской способности украинцев, ситуация в АТО, пишет ICTV.

При этом эксперты отмечают, что в 2018 году тенденция сохранится – цены просядут приблизительно на 10%, хотя критического обвала не будет.

Киев
Цены: от 18 тысяч до нескольких миллионов долларов.
Самые бюджетные районы: Деснянский и Святошинский.
Самые дорогие районы: Печерский и Шевченковский.

Запорожье
Цены: от 8 до 30 тысяч долларов;
Самые бюджетные районы: Заводской, Павло-Кичкас, Хортицкий и Осипенковский;
Самые дорогие районы: Александровский район и Вознесеновский.

Харьков
Цены: от 12 до 170 тысяч долларов и выше;
Самые бюджетные районы: Основа, ХТЗ, Рогань, Аэропорт;
Самые дорогие районы: Нагорный, Центр, Сосновая Горка.

Львов
Цены: от 15 до 200 тысяч долларов и выше;
Самые бюджетные районы: Шевченковский (Рясне) и Сыховский;
Самые дорогие районы: центр и Лычаковский (Парк Погулянка).

Херсон
Цены: от 18 до 100 тысяч долларов и выше;
Самый бюджетный район: Шуменский;
Самый дорогой район: центр.

Николаев
Цены: от 8 до 37 тысяч долларов и выше;
Самые бюджетные районы: Терновка, Матвеевка, Варваровка, Заводской район;
Самый дорогой район: центр – улицы Соборная и проспект Центральный.

По материалам Сегодня
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