Экс-руководитель Дельта Банка объявлен в розыск

Одного из бывших руководителей Дельта Банка, которого подозревают в растрате на сумму более 1 млрд 118 млн грн, объявили в розыск. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко.
Он не назвал имя банкира, но сообщил, что суд арестовал имущество, “приобретенное преступным путем”. 13 февраля это решение могут оспорить представители лиц, на которых оно было зарегистрировано.
“С целью обеспечения возмещения причиненного преступлением ущерба, в ходе досудебного расследования по ходатайству прокурора наложен арест на движимое и недвижимое имущество, которое согласно полученных сведений в совокупности оснований является имуществом, приобретенным преступным путем или полученным за счет доходов от совершения преступления”, — написал он на своей странице в Facebook.
При этом имя банкира не называется.
Лысенко рассказал, что ГПУ до этого ходатайствовала об отводе судьи, отменившего разрешение на задержание подозреваемого, но неудачно.
Как сообщалось, временная администрация в Дельта Банке была введена в марте 2015 года. Часть вкладов была заморожена по причине “дробления” крупных вкладов на более мелкие суммы накануне введения в банке временной администрации. Было “заморожено” 3,1 млрд грн, которые находились на счетах 18 тыс. вкладчиков. В октябре Нацбанк ликвидировал финансовое учреждение.
В мае 2015 года ГПУ открыла производство против должностных лиц банка. В октябре Национальный банк Украины ликвидировал финучреждение.
Напомним, в феврале 2017 года ГПУ сообщила о подозрении в хищении 1,7 млрд грн экс-главе совета правления “Дельта Банка” Елене Поповой и троим другим лицам. Генпрокурор Юрий Луценко отметил, что “все аферисты сбежали за границу”, но пообещал “рано или поздно их словить”.
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