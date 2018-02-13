Укрзализныця подписала первые договоры на поставку дизтоплива по мировым ценам

Компания Укрзализныця подписала первые договора на поставку дизельного топлива с применением формульного ценообразования.

Об этом написал глава Укрзализныци Евгений Кравцов на своей Facebook-странице.

По его словам, согласно условиям договора, цена может пересматриваться при поставке каждой партии горючего и будет зависеть от динамики котировок Platts и курса валют.

Он также добавил, что благодаря этой первой закупке по формульной цене, только с момента котировки и по сегодняшний день компания сэкономила 70 млн грн, поскольку изначальная цена была выше, чем сегодня.