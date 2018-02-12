В Киеве изношенность дорог оценена в 80%

В Киеве почти 80% дорожного покрытия исчерпало срок эксплуатации, — сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Давтян.

«В течение более 25 лет никто на деле не занимался ни капремонтом, ни строительством дорог. Количество километров, которые город «сдавало», было крайне незначительным. По сути, только последние несколько лет столица действительно строит и ремонтирует дорожное покрытие. Конечно, изношенность дорог очень высокая. На сегодняшний день около 78% дорожного покрытия отслужили 15-30 лет, что в 1,5-3 раза больше нормативного срока их службы», — цитирует замглавы КГГА пресс-служба горадминистрации.

По его словам, существуют и другие причины неудовлетворительного состояния столичных дорог.

«Это — частые аварийные разрытия проезжих частей, которые связаны с неудовлетворительным техническим состоянием инженерных сетей, бесконтрольное движение грузовиков по городу. Для нас это целая беда, поскольку часто фуры грузят сверх норм, они превышают скорость, а это «убивает» дороги еще быстрее. Также несоответствие предыдущих норм расчетных нагрузок на асфальтобетонное покрытие существующих нагрузкой транспорта», — добавил чиновник.

Кроме того, по мнению КГГА, существует перегрузка по пропуску транспортных средств, которая в 2-3 раза превышает нормативное. Значительно усложняет ситуацию несоблюдение владельцами авто правил парковки, отсутствие ответственности за нарушение правил парковки и, собственно, отсутствие паркомест.