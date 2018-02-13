Высокий уровень жизни во всех странах мира технически недостижим

Развивающимся странам вряд ли удастся достичь одного уровня жизни с развитыми странами. По крайней мере, без вреда для экологии этот процесс невозможен. К такому выводу пришла группа исследователей из Лидского университета. Ученые также обнаружили, что многие развитые страны уже исчерпали значительную часть ресурсов, поэтому им следует сократить потребление и снизить запросы.
Высокий уровень жизни во всех странах одновременно невозможен из-за нехватки ресурсов на планете, отмечают исследователи из Лидского университета (Великобритания). Ученые проанализировали потребление ресурсов и уровень жизни в 151 стране. Оказалось, что наиболее развитые страны ближе всего подошли к лимиту использования земель и воды, а также достигли предельных показателей по количеству вредных выбросов.
Допустимую норму потребления превысили все без исключения богатые страны. «Чем большего социального благосостояния добилась страна, тем больше планетарных границ она преодолела. И наоборот», — пояснил один из авторов исследования Уильям Лэмб.
Чтобы сохранить уровень жизни в богатых странах на том же уровне и при этом создать аналогичные условия в развивающихся странах, на планете должно быть в 6 раз больше ресурсов.
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