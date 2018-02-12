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В Польше на границе с Украиной открыли новые газовые месторождения

В Польше на границе с Украиной открыли новые газовые месторождения

Польская нефтегазовая компания PGNIG открыла новые месторождения газа вблизи Перемышля на границе с Украиной.

Об этом сообщает “Польское радио”.

“Сверление возле Уйковичей на север от Перемышля обнаружило запасы газа, которые можно добывать в количестве около 150 кубических метров в минуту. Это новые ресурсы, хоть залежи неподалеку эксплуатируются уже 60 лет”, – отмечает издание.

Предполагается, что сырья хватит на несколько лет эксплуатации. Газ открыт с использованием инновационных методов исследования и бурения. Глава польской нефтегазовой компании PGNIG Петр Возняк сообщил о планах продолжать поисковые работы.

Напомним, в 2018 году “Нафтогаз” намерен закупить у Российской Федерации 4-5 млрд куб. м газа и продолжить импорт с Евросоюза.

Как сообщал на днях “Нафтогаз”, газа в украинских хранилищах хватит до конца отопительного сезона. Исторический минимум украинских запасов газа был зафиксирован весной 2013 года и составил 6 млрд куб. м.

По материалам 112
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