Apple стала крупнейшим в мире производителем часов

Компания Apple обошла всех производителей швейцарских часов, включая Rolex, Omega и Swatch.
Об этом сообщил СЕО компании Тим Кук, передает Business Insider.
Отмечается, что на сайте Apple часы находится в категории “прочие товары”. Считалось, что это сделано намеренно, чтобы не привлекать внимание к не самому успешному продукту.
Однако последний квартал 2017 года показал увеличение роста доходов и количества продаж на 50%.
По словам Тима Кука, никогда ранее Apple Watch не пользовались такой популярностью.
Швейцарские часы считаются предметом роскоши, но цена, например, Swatch соотносима с часами Apple – около 180 долларов.
“Носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone. И это очень серьезно для бизнеса, который стартовал всего три года назад”, – заявил СЕО Apple.
Пока ассортимент компании не очень широк, но в скором времени Apple планирует представить умные очки и расширить линейку часов. Ходят слухи даже об одежде из умной ткани.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%Вчера, 06:00 - 857 27
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грнВчера, 08:15 - 848 13
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 848 8
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 5972 8
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 1472 8
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 5972 8
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 5831
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинецВчера, 12:25 - 4819 5
В Украине началось снижение цен на бензинВчера, 15:15 - 1947 3
Львов задумал вернуть себе завод ЛАЗВчера, 08:45 - 1945 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровВчера, 15:10 - 287
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюПозавчера, 15:10 - 756 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 806
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2568 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3421 15
У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовищаОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші