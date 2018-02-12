Apple стала крупнейшим в мире производителем часов

Компания Apple обошла всех производителей швейцарских часов, включая Rolex, Omega и Swatch.

Об этом сообщил СЕО компании Тим Кук, передает Business Insider.

Отмечается, что на сайте Apple часы находится в категории “прочие товары”. Считалось, что это сделано намеренно, чтобы не привлекать внимание к не самому успешному продукту.

Однако последний квартал 2017 года показал увеличение роста доходов и количества продаж на 50%.

По словам Тима Кука, никогда ранее Apple Watch не пользовались такой популярностью.

Швейцарские часы считаются предметом роскоши, но цена, например, Swatch соотносима с часами Apple – около 180 долларов.

“Носимые устройства стали вторым по величине источником дохода после iPhone. И это очень серьезно для бизнеса, который стартовал всего три года назад”, – заявил СЕО Apple.

Пока ассортимент компании не очень широк, но в скором времени Apple планирует представить умные очки и расширить линейку часов. Ходят слухи даже об одежде из умной ткани.