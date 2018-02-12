ФГИУ вдвое снизил начальную приватизационную стоимость Херсонской ТЭЦ

Фонд государственного имущества Украины определил начальную стоимость и условия продажи Херсонской ТЭЦ. По сравнению с предыдущей попыткой приватизации предприятия, цена снижена вдвое.

Об этом сообщает и.о. главы ФГИУ Виталий Трубаров на своей странице в Facebook.

“Определена начальная стоимость и условия продажи Херсонской ТЭЦ. Соответствующее решение принято на Правительственном комитете. Так, на продажу выставляется 99,8 процентов пакета акций «Херсонской теплоэлектроцентрали». Стоимость – 75,7 миллионов гривен”, – отметил Трубаров.

Продажа состоится по принципу аукциона с открытостью предложения цены.

Среди условий: развитие предприятия в экономической, социальной, инвестиционной, природоохранной и в сфере корпоративных отношений. В частности, в течение 5 лет новый владелец должен провести модернизацию котельного оборудования. Выполнять рекомендации экологического аудита, предоставлять потребителям услуги в соответствии с договорами и уменьшить расход топлива на отпуск тепловой энергии.

Весной 2017 года ФГИУ в очередной раз выставлял на приватизацию Херсонскую ТЭЦ по стартовой цене 155 млн грн, однако не нашел покупателей.

Осенью 2017 года о возможности участия в приватизации Херсонской ТЭЦ с последующей ее реконструкцией заявила международная компания GESS.