Украина рискует попасть в список оффшорных стран Евросоюза

Организация экономического сотрудничества и развития выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на советника министра финансов Елену Макееву.

По ее словам, соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко.

“Это может негативно отразиться на репутации страны по борьбе с оффшорами”, – отметила Макеева.

Вместе с тем, как член сообщества BEPS Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с офшорами.

“Задержка украинской стороной подписания MLI (Многостороннее соглашение) может послать негативный сигнал международному сообществу… Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с оффшорами”, – написала Макеева.

“Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт…Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список оффшорных стран Евросоюза”, – добавила она.