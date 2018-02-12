Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 849 0

Украина рискует попасть в список оффшорных стран Евросоюза

Украина рискует попасть в список оффшорных стран Евросоюза

Организация экономического сотрудничества и развития выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на советника министра финансов Елену Макееву.

По ее словам, соответствующее письмо ОЭСР направила президенту Петру Порошенко.

“Это может негативно отразиться на репутации страны по борьбе с оффшорами”, – отметила Макеева.

Вместе с тем, как член сообщества BEPS Украина взяла на себя обязательства выполнить минимальный стандарт Плана действий BEPS и таким образом подтвердить свою приверженность борьбе с офшорами.

“Задержка украинской стороной подписания MLI (Многостороннее соглашение) может послать негативный сигнал международному сообществу… Зато подписание этого документа станет сильным сигналом и подтверждением преданности борьбе с оффшорами”, – написала Макеева.

“Уже до 30 июня 2018 года Украина должна самостоятельно оценить состояние выполнения минимального стандарта Плана действий BEPS, а до конца года – выполнить минимальный стандарт…Невыполнение минимального стандарта может стать причиной для включения Украины в список оффшорных стран Евросоюза”, – добавила она.

По материалам Зеркало Недели
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018