Довгань рассказал о приоритетных объектах за китайские инвестиции (видео)

Правительство Украины подает драфт рамочного кредитного соглашения с Китаем на 7 млрд 10 млн долларов США. Львиная доля – это инвестиции в инфраструктуру.
Об этом рассказал
По его словам, речь идет о кредитах со ставкой до 2 процентов годовых и отсрочкой платежей на время строительства.
Среди приоритетного строительства мост между Кременчугом и Горишними Плавнями и трасса Одесса-Николаев-Херсон.
В частности, мост между Кременчугом и Горишними Плавнями через Днепр планируют построить за три года. Сумма проекта — 340 млн долларов. Пятьдесят процентов проекта делают китайцы, они отвечают за проект. Еще пятьдесят процентов делает украинский подрядчик, которого выберут. Строительство планируют начать уже летом.
Что касается трассы Одесса-Николаев-Херсон, то дорога, которая должна соединить крупные порты, будет стоить 150 млн долларов. Трассу планируют сделать бетонной. Будет иметь 4 полосы.
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