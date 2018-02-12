Транспортная отрасль росла, несмотря на ограничения со стороны России - МЭРТ

По итогам 2017 года транспортная отрасль Украины показала рост объемов как грузооборота, так и пассажиропотока, несмотря на ряд преград, которые создавались со стороны Российской Федерации.
Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли Украины “Транспорт: итоги 2017 года”.
“В 2017 г. в транспортной отрасли произошло ускорение роста как грузооборота, так и пассажирооборота, что свидетельствует о продолжении оживления деловой активности предприятий реального сектора экономики и увеличении потребительского спроса. Результаты деятельности транспортной сферы формировались в сложных условиях: введение запрета на перемещение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом через линию столкновения (в начале года), переориентация транзита природного газа в страны ЕС по газопроводу «Северный поток» (с октября) и ограничение перемещения больших судов со стороны РФ из-за строительства опор автодорожной части Керченского моста”, – отметили в Минэкономразвития.
Среди факторов, способствовавших росту отрасли, в Минэкономразвития назвали спрос на природный газ в странах ЕС, инвестиционную активность отечественных предприятий, благоприятную внешнюю конъюнктуру и улучшение покупательной способности населения.
Как следствие, в 2017 году объемы грузооборота выросли на 5,8% (против + 2,6% в 2016 г.). Пассажирооборот возрос до 7,4% (5,3% – в 2016 году).
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%Вчера, 06:00 - 858 27
Авиационный сектор потенциально может приносить 65 млрд грнВчера, 08:15 - 849 13
Украина рискует попасть в список оффшорных стран ЕвросоюзаВчера, 21:00 - 848 8
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 5979 8
Украина могла бы жить больше месяца на деньги Ахметова - BloombergВчера, 16:30 - 1473 8
Один из крупнейших мобильных операторов в Украине решил взвинтить ценыВчера, 19:00 - 5979 8
Что ждать от курса на этой неделе?Вчера, 12:00 - 5831
Владельцем ценных бумаг Microsoft, MHP, Kernel теперь может стать каждый украинецВчера, 12:25 - 4821 5
В Украине началось снижение цен на бензинВчера, 15:15 - 1949 3
Львов задумал вернуть себе завод ЛАЗВчера, 08:45 - 1945 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаровВчера, 15:10 - 287
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанциюПозавчера, 15:10 - 756 1
Дрон-курьер от Airbus совершил первый тестовый полет в Сингапуре10.02.2018, 15:10 - 806
Ученые Стэнфордского университета заявили о создании универсальной вакцины от рака09.02.2018, 15:10 - 2568 6
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)07.02.2018, 10:10 - 3421 15
У Польщі на кордоні з Україною відкрили нові газові родовищаОбговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші