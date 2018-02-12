Транспортная отрасль росла, несмотря на ограничения со стороны России - МЭРТ

По итогам 2017 года транспортная отрасль Украины показала рост объемов как грузооборота, так и пассажиропотока, несмотря на ряд преград, которые создавались со стороны Российской Федерации.

Об этом говорится в отчете Министерства экономического развития и торговли Украины “Транспорт: итоги 2017 года”.

“В 2017 г. в транспортной отрасли произошло ускорение роста как грузооборота, так и пассажирооборота, что свидетельствует о продолжении оживления деловой активности предприятий реального сектора экономики и увеличении потребительского спроса. Результаты деятельности транспортной сферы формировались в сложных условиях: введение запрета на перемещение грузов железнодорожным и автомобильным транспортом через линию столкновения (в начале года), переориентация транзита природного газа в страны ЕС по газопроводу «Северный поток» (с октября) и ограничение перемещения больших судов со стороны РФ из-за строительства опор автодорожной части Керченского моста”, – отметили в Минэкономразвития.

Среди факторов, способствовавших росту отрасли, в Минэкономразвития назвали спрос на природный газ в странах ЕС, инвестиционную активность отечественных предприятий, благоприятную внешнюю конъюнктуру и улучшение покупательной способности населения.

Как следствие, в 2017 году объемы грузооборота выросли на 5,8% (против + 2,6% в 2016 г.). Пассажирооборот возрос до 7,4% (5,3% – в 2016 году).