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В Аризоне можно будет платить налоги в биткоинах и других криптовалютах

В Аризоне можно будет платить налоги в биткоинах и других криптовалютах

Сенат штата Аризона принял законопроект, целью которого является позволить резидентам штата платить налоги в биткоине и других криптовалютах.

В прошлом месяце группа законодателей представила законопроект, который, если он будет принят, позволит налогоплательщикам использовать биткоины или другие криптовалюты, для уплаты «налогов, а также процентов и штрафов» в департамент доходов штата. У департамента, в свою очередь, будет 24 часа для конвертации этих средств в доллары США.

Сенат штата одобрил законопроект 8 февраля. После этого законопроект был направлен в Палату представителей штата для дальнейшего рассмотрения.

Хотя еще рано говорить об успешном завершении этой инициативы, но принятие законопроекта сенатом – это безусловно хороший знак.

Представитель штата Аризона, Джефф Уиннингер, один из соавторов законопроекта, а также инициатор нескольких связанных законопроектов, один из которых связан с использованием технологии блокчейн, недавно заявил в интервью для Fox News, что целью данного изменения налогового законодательства является популяризация криптовалют, а также создание новых сценариев для их использования.

По материалам Altcoin.info
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