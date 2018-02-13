Гибралтар первым в мире примет закон о проведении ICO

Власти британской заморской территории Гибралтар близки к тому, чтобы принять первый в мире закон, направленный на регулирование ICO. Сейчас большинство стран либо запрещают первичное размещение цифровых токенов, либо пытается встроить его в действующее законодательство о ценных бумагах, пишет Reuters.
Депутаты местного парламента обсудят законопроект в ближайшие недели. По словам старшего советника Комиссии по финансовым услугам Гибралтара Сиана Джонса, это будет первый в мире документ, содержащий свод правил по регулированию токенов. «Одним из ключевых аспектов нового законодательства является введение концепции авторизованных спонсоров, которые будут отвечать за раскрытие информации и проверку ICO на предмет финансовых преступлений», — пояснил он.
В последние недели центральные банки выстроились в очередь, требуя ввести регулирование криптовалют, ссылаясь на защиту потребителей. «Токены могут представлять значительные риски для инвесторов, так как являются хорошей почвой для финансовых преступлений», — говорится в совместном письме министров финансов и глав центральных банков Франции и Германии.
За решением Гибралтара внимательно следят регуляторы по всему миру, особенно в Великобритании и Сингапуре, где также хотят ввести отдельные законы, регулирующие ICO. Гибралтар стремится увеличить свой и так процветающий сектор финансовых услуг, особенно после того, как он вместе с Великобританией покинет ЕС в 2019 году. В январе в регионе была выпущена первая в мире лицензия для финтех-компаний, записанная на блокчейне.
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