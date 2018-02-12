Нацбанк купил на аукционе почти $50 млн

Национальный банк в ходе аукциона купил у банков $49,9 млн.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

На аукцион было подано 36 заявок банков на продажу валюты в объеме $78,3 млн по курсу от 26,83 грн/$ до 26,87 грн/$.

Регулятор удовлетворил 22 заявки на $49,9 млн, средневзвешенный курс по результатам аукциона составил 26,8487 грн/$.

По состоянию на 12:00 доллар на межбанке стоит 26,8493 грн.