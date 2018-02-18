Китайская Geely строит базу по производству электромобилей

Китайская компания Geely построит в восточной провинции Чжэцзян комплексную базу по производству электромобилей за 5 млрд долл. Как сообщает агентство Синьхуа, соглашение было подписано компанией с правительством уезда Чансин, где разместится этот комплекс.

Проектом предусмотрено строительство автомобильного завода, предприятия по производству коробок передач, а также создание индустриального парка автозапчастей.

Строительство планируют начать в октябре этого года.

Отметим, в прошлом году в Китае было произведено 794 тыс. электромобилей, а объем продаж составил 777 тыс. единиц. За последние три года КНР занимает лидирующие позиции в этом сегменте.