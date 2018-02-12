Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров

Baidu делает еще один шаг в сторону полной автоматизации магазинов. Когда люди уже почти привыкли к тому, что в будущем кассиров заменят роботы, китайский поисковый гигант разрабатывает алгоритм, который заменит менеджеров по закупкам. Они будут не нужны, когда компьютер сможет спрогнозировать спрос на определенный товар, рассказывает South China Morning Post.
До текущего дня только опытный менеджер супермаркета мог определить, сколько нужно заказать скоропортящихся продуктов на следующий день, чтобы удовлетворить спрос и не пришлось ничего выкидывать. Такой специалист должен учитывать прогноз погоды, статистику предыдущих дней и местоположение магазина, чтобы точно составить прогноз по спросу на определенный товар и сделать нужный заказ.
Но теперь оператор одного из крупнейших китайских поисковиков Baidu уверяет, что скоро навыки этих менеджеров станут невостребованными. Необходимость в менеджере, делающем заказ на следующий день отпадет. В компании говорят, что делать это будет не человек, а алгоритм. Baidu сообщает, что ее программисты создали модель, которая может точно предсказать уровень спроса на тот или иной продукт в конкретный день недели.
Из исторических данных о спросе на разные товары в период праздников, дождливых дней, зимой или летом компания выделила 70 основных признаков, по которым можно строить прогноз. Такая система может подсказать ответственному за закупки, сколько позиций того или иного товара нужно заказать на следующий день. Компания испытала технологию в 10 китайских магазинах. Она помогла увеличить продажи на 20% и сократить отходы на 30%.
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