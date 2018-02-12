Китай начал покупать кукурузу в Украине вместо США

Ряд китайских компаний перешли от закупок кукурузы в США к конкурирующим поставщикам из Украины после того, как Пекин усилил контроль над переработкой генетически модифицированных культур, сообщает Reuters.
“В этом году трейдеры склонны покупать кукурузу в Украине, потому что она без ГМО и не требует разрешения на переработку. Даже те, кто уже заказал американскую кукурузу, отменили заказ и переключились на Украину”, – рассказал агентству аналитик Shanghai JC Intelligence Черри Чжан.
Один из трейдеров рассказал, что цены на экспорт из Украины повысились из-за роста спроса. Сейчас тонна кукурузы стоит 180 долларов.
“Получить разрешение на ГМО очень сложно. Я заказал 7000 тонн американской кукурузы, но вынужден был отменить заказ и обратиться к Украине”, – рассказал один из китайских бизнесменов.
Напомним, в декабре прошлого года Украина и Китай подписали дорожную карту по реализации инициатив Экономического пояса Большого шелкового пути и Морского шелкового пути.
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