Что ожидать от реорганизации Пенсионного фонда (инфографика)

В начале года в СМИ появились многочисленные сообщения о ликвидации управлений Пенсионного фонда, что вызвало немало опасений у пожилых граждан. В фонде эту информацию опровергли, однако подтвердили, что сейчас происходят изменения в организационной структуре государственного учреждения и условиях его работы.

Реорганизация ведомства происходит в рамках утвержденной правительством «Стратегии модернизации и развития Пенсионного фонда до 2020 года».

Она предусматривает уменьшение количества территориальных управлений путем их слияния. В процессе объединения образуется единое управление, которое перебирает на себя все административно-управленческие функции и решает кадровые, организационные и юридические вопросы.

По информации Пенсионного фонда Украины (ПФУ), в 2015 году в стране функционировало 683 управления, сегодня их число снизилось до 295, и процесс реформирования продолжается.

По информации Кабмина, за последние два года численность работников ПФУ уменьшилась более чем на 6 тыс. человек.

В правительстве отмечают, что сокращение произошло только за счет оптимизации управленческого и технического персонала. Как следствие, фонд смог существенно снизить расходы на содержание административного аппарата.

Чтобы пенсионеры не почувствовали неудобств от реорганизации, услуги они теперь получают не только в местных управлениях, но и в так называемых «агентских» пунктах обслуживания, которые ПФУ открывает в помещениях банков, государственных учреждениях и отделениях почты.

Кроме этого, Стратегия предусматривает создание более 1000 удаленных мест для работы специалистов Пенсионного фонда в сельских, поселковых, городских советах и ​в ЦПАУ.

Реорганизация ПФУ происходит одновременно с внедрением современных информационных технологий в его работу. Ведомство постепенно отказывается от бумажных дел, оцифровывает архивы и переходит на электронные досье. Это необходимо для того, чтобы вся информация хранилась в единой базе.

С 1 августа 2016 года в Украине ввели электронную централизованную систему назначения и выплаты пенсий, которая призвана исключить коррупционную составляющую и снизить вероятность ошибок в начислении выплат пенсионерам.

Модернизация коснулась и пенсионных документов. С 1 января 2018 года ПФУ начал выпуск новых пластиковых удостоверений, которые сочетают в себе несколько функций: документа, подтверждающего личность, и платежной карточки, с помощью которой можно получать пенсию и оплачивать товары и услуги. Также карта дает пенсионеру доступ к порталу Пенсионного фонда.

Удостоверение действует три года, а потом перевыпускается, как обычная банковская карта. Технология уже отработана, поскольку такие пластиковые документы с 2016 года получают внутренне перемещенные лица. При этом пенсионер может оформить как обычное удостоверение, так и электронную карточку. Выбор остается за человеком.