Citigroup выпустила кредитные ноты под госбонды на 655 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 655 млн грн.

Согласно информации Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги эмитированы 9 февраля под гривневые ОВГЗ на 200 млн грн, 85 млн грн и 370 млн грн со сроком обращения до 27 июля 2018 года, 11 января 2019 года и 17 октября 2022 года соответственно.

Напомним, с начала года нерезиденты увеличили портфель гривневых ОВГЗ на 6,8 млрд грн до 12,1 млрд грн (по состоянию на 9 февраля).

Citigroup Global Markets Holdings Inc. была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 года, когда выпускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под “залог” гривневых ОВГЗ. Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд грн.