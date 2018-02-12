Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 46 0

Citigroup выпустила кредитные ноты под госбонды на 655 млн грн

Citigroup выпустила кредитные ноты под госбонды на 655 млн грн

Citigroup Global Markets Holdings Inc. (США) выпустила кредитные ноты под гривневые облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 655 млн грн.

Согласно информации Ирландской фондовой биржи (ISE), ценные бумаги эмитированы 9 февраля под гривневые ОВГЗ на 200 млн грн, 85 млн грн и 370 млн грн со сроком обращения до 27 июля 2018 года, 11 января 2019 года и 17 октября 2022 года соответственно.

Напомним, с начала года нерезиденты увеличили портфель гривневых ОВГЗ на 6,8 млрд грн до 12,1 млрд грн (по состоянию на 9 февраля).

Citigroup Global Markets Holdings Inc. была одним из инвесторов в украинский госдолг осенью 2017 года, когда выпускала Ukraine Credit Linked Unsecured Notes под “залог” гривневых ОВГЗ. Общий выпуск тогда составил 3,3 млрд грн.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018