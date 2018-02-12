Аэропорт "Борисполь" заявляет о рекордном доходе

По итогам 2017 года международный аэропорт “Борисполь” получил рекордный для предприятия доход в размере более 4 млрд грн, что почти на полмиллиарда выше показателя 2016 года.
Об этом сообщает специализированный транспортное портал ЦТС со ссылкой на данные, предоставленные аэропортом.
“По итогам работы в 2017 году международный аэропорт “Борисполь” получил доход в размере 4097 миллионов гривен. Этот показатель стал рекордным для авиапредприятия”, – говорится в сообщении.
Кроме того, в 2017 году прибыль до налогообложения составила 2114 млн грн, что также стало рекордом.
Для сравнения приводятся показатели предыдущих лет. Так, в 2016 году доход составил 3617 млн грн, в 2015 – 3081 млн грн, в 2014 – 1823 млн грн. Прибыль до налогообложения: в 2016 – 1697 млн грн, в 2015 – 859 млн грн, 2014 год аэропорт закончил с убытком в размере 138 млн грн.
В “Борисполе” также сообщили, что в 2017 году расходы предприятия составили 1983 млн грн. Годом ранее этот показатель был равен 1920 млн грн, а в 2015-м – 2222 млн грн.
В прошлом году впервые самой большей статьей расходов стали зарплата и соцвыплаты работникам. В 2017 году средний размер заработной платы в «Борисполе» составил 12 240 грн, тогда как годом ранее он был на уровне 9080 грн.
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