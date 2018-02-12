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На мебель для резиденции президента выделят 23 миллиона

На мебель для резиденции президента выделят 23 миллиона

Государственное управление делами намерено закупить мебели для Мариинского дворца в Киеве – церемониальной резиденции президента – на общую сумму 22,95 млн гривен. Об этом свидетельствует информация в системе госзакупок ProZorro.

В частности, ГУД намерена приобрести 259 стульев, кресел и диванов на сумму 8,8 млн гривен, а также 7 столов и 19 столиков на сумму 4 млн гривен, передает UA1.

Кроме того, Мариинскому дворцу нужны 4 комоды и 1 консоль за 600 тыс. гривен, 36 трибун и подставок под флаг за 1,4 млн гривен, а также 153 комплекта штор за 8 млн гривен.

Как известно, ранее Государственное управление делами договорилось о проведении дополнительных работ в Мариинском дворце на сумму около 72,58 млн гривен.

Напомним, Национальная полиция подозревает сотрудников Госуправления делами в растрате почти 5 млн гривен во время проведения реконструкции Мариинского дворца. Между тем правительство выделило еще 200 млн гривен на реставрацию президентского дворца.

По материалам Hubs
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