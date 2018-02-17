Названы самые популярные в мире экраны смартфонов

Самым популярным смартфоном в мире стал гаджет, оснащенный экраном с диагональю 5,5 дюйма, сообщили аналитики из DeviceAtlas.
Что касается процентного соотношения по миру, то на долю мобильных устройств с экраном в 5,5 дюйма приходится свыше 25% всех продаж телефонов в Индии, Малайзии и Нигерии. В Египте, США и Австралии каждый пятый смартфон с таким экраном (20%продаж). Потребители Японии, Швеции, Аргентины и Испании купили 15% таких гаджетов в этих странах.
Второй по популярности смартфон – с экраном в 4 дюйма.
На третьем месте – смартфоны с 5,7-дюймовым дисплеем.
Портал Akket отмечает, что эксперты DeviceAtlas при составлении рейтинга учитывали количество проданных смартфонов в каждой исследуемой стране и регионе, после чего выбрали из получившегося числа те, на которых был предусмотрен экран определенной диагонали.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000Вчера, 08:00 - 2441 14
Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%Вчера, 10:00 - 3018 13
ТОП-7 биткоин-миллионеров Одессы (инфографика)Вчера, 13:00 - 2964 6
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираВчера, 18:00 - 2538 3
Почем квартиры в Украине: риелторы назвали цены на жилье в крупных городах (инфографика)Вчера, 14:00 - 3557 3
Почем квартиры в Украине: риелторы назвали цены на жилье в крупных городах (инфографика)Вчера, 14:00 - 3557 3
Слишком мало платят: эксперты советуют украинцам просить повышения зарплаты на 15-20%Вчера, 10:00 - 3018 13
ТОП-7 биткоин-миллионеров Одессы (инфографика)Вчера, 13:00 - 2964 6
Американские психологи вычислили зарплату "счастливого человека" для всего мираВчера, 18:00 - 2538 3
В четыре раза больше украинской. Средняя зарплата в Польше превысила €1000Вчера, 08:00 - 2441 14
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипеВчера, 15:10 - 588
В США сотрясение мозга уже определяют по анализу крови15.02.2018, 15:10 - 691
Роботов научили абстрактно мыслить и планировать13.02.2018, 15:10 - 1213 1
Baidu разработала алгоритм, предсказывающий популярность товаров12.02.2018, 15:10 - 1386
Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию11.02.2018, 15:10 - 1776 2
У чотири рази більше за українську. Середня зарплата в...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
ВТБ БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Смысл открытия депозита в гривне?Банківські депозити
Идеи: портфельФондовий ринок