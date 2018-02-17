Названы самые популярные в мире экраны смартфонов

Самым популярным смартфоном в мире стал гаджет, оснащенный экраном с диагональю 5,5 дюйма, сообщили аналитики из DeviceAtlas.

Что касается процентного соотношения по миру, то на долю мобильных устройств с экраном в 5,5 дюйма приходится свыше 25% всех продаж телефонов в Индии, Малайзии и Нигерии. В Египте, США и Австралии каждый пятый смартфон с таким экраном (20%продаж). Потребители Японии, Швеции, Аргентины и Испании купили 15% таких гаджетов в этих странах.

Второй по популярности смартфон – с экраном в 4 дюйма.

На третьем месте – смартфоны с 5,7-дюймовым дисплеем.

Портал Akket отмечает, что эксперты DeviceAtlas при составлении рейтинга учитывали количество проданных смартфонов в каждой исследуемой стране и регионе, после чего выбрали из получившегося числа те, на которых был предусмотрен экран определенной диагонали.