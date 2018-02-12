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Цены на нефть растут после удешевления в пятницу

Цены на нефть растут после удешевления в пятницу

Мировые цены на нефть в понедельник растут в среднем на 1% в рамках коррекции после пятничного снижения на фоне статистики по значительному росту числа буровых установок в США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.16 по Киеву стоимость апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,83% – до 63,31 доллара за баррель. Цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,03% – до 59,81 доллара за баррель. В пятницу стоимость нефти обеих марок опускалась почти на 4%.

Как сообщила в пятницу американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE), по итогам завершившейся 9 февраля рабочей недели число нефтяных буровых установок в США подскочило на 26 штук, или на 3,4%, до 791 единицы. Количество газодобывающих установок выросло за ту же неделю на три единицы, или на 1,7%, до 184 штук. Таким образом, общее число буровых установок в США выросло сразу на 29 штук.

При этом поддерживала снижение и последняя статистика по добыче в США, согласно которой за неделю по 2 февраля показатель поднялся выше 10 миллионов баррелей в день, до 10,251 миллиона баррелей в сутки. Такая динамика вызвала опасения по поводу переизбытка предложения на мировом рынке нефти.

На прошлой неделе Управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) подняло прогнозную оценку добычи нефти в США в 2018 году до очередного исторического рекорда – 10,6 миллиона баррелей в сутки. В январе ведомство ожидало также рекордного объема добычи в 10,3 миллиона баррелей.

По материалам Прайм
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