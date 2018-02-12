Китай намерен защитить свои технологии от заимствования

Китайские военные предложили увеличить контроль за интеллектуальной собственностью в отношении военных и технологических инноваций. Они считают, что технологии могут быть использованы иностранными властями, и это может угрожать национальной безопасности, пишет Business Insider.
В статье, опубликованной в «China National Defense News», китайские военные заявили, что стране необходимо создать барьеры для защиты интеллектуальной собственности на своем оборудовании, включая суперкомпьютеры, беспилотные летательные аппараты, строительную технику и ракетные симуляторы.
В статье подчеркивается, что за последнее десятилетие Китай сделал несколько научных прорывов и нуждается в их защите. В противном случае, по мнению военных, эти технологии могут быть использованы в других странах, что угрожает национальной безопасности. «Мы должны работать над защитой технологий так же, как и при исследовании и разработке», — говорится в статье.
За последний год Китай построил самую быструю в мире аэродинамическую трубу для испытания оружия, а также запустил тестовые шпионские дроны на 20 км над уровнем моря — высоту, называемую «мертвой зоной» для дронов из-за неблагоприятных атмосферных условий.
Военные добавили, что законы интеллектуальной защиты Китая отстают от других стран. «Были опасные случаи, связанные с участием некоторых частных компаний, исследовательских институтов и отдельных лиц в преследовании экономических интересов или нарушении академической честности, — говорится в статье. — Мы должны быстро работать, чтобы закрыть разрыв».
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