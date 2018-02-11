Голландцы построят первую в мире морскую солнечную электростанцию

Консорциум голландских компаний реализует пилотный проект солнечной электростанции, дрейфующей в Северном море, в ближайшие три года с использованием стандартных солнечных панелей. Консорциум рассчитывает, что станция в открытом море будет на 15% эффективнее существующих установок, пишет PV Magazine.
Голландский стартап Oceans of Energy, специализирующийся на разработке плавучих систем по производству возобновляемой электроэнергии, объединился с пятью крупными компаниями, чтобы построить первую в мире солнечную электростанцию, дрейфующую в открытом море. «Такие электростанции уже работают на водоемах в материковой части разных стран. Но на море их никто не строил — это чрезвычайно трудная задача. Приходится иметь дело с огромными волнами и другими разрушительными силами природы. Однако, мы убеждены, что объединив свои знания и опыт, справимся с этим проектом», — рассказал глава Oceans of Energy Аллард ван Хоекен.
По предварительным расчетам, плавучая электростанция будет на 15% эффективнее существующих установок. Выбирать наиболее подходящие солнечные модули будет Центр исследований энергетики Нидерландов (ECN). Его специалисты считают, что для проекта можно использовать стандартные солнечные панели, которые работают и на наземных солнечных станциях. «Посмотрим, как они поведут себя в морской воде и в неблагоприятных погодных условиях», — отметил представитель ECN Ян Кроон.
Представители консорциума подчеркивают, что плавучую солнечную электростанцию можно установить прямо между морскими ветровыми турбинами. Там более спокойные волны и уже проведены все линии электропередачи. В ближайшие три года консорциум будет работать над прототипом при финансовой поддержке государственного Агентства предпринимательства Нидерландов. А Утрехтский университет предоставит стартапу материалы своих исследований.
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