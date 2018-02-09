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NASA разрабатывает лидар для измерения скорости ветра на Марсе

NASA разрабатывает лидар для измерения скорости ветра на Марсе

NASA приступила к созданию лидара MARLI для изучения скорости ветра и состава атмосферы на Марсе и Титане. Новый аппарат позволит выяснить причину возникновения пылевых бурь и схему распространения ледяных частиц, пишет EurekAlert!.

Над аппаратом работает планетарный ученый NASA Майк Смит совместно с коллегой Джимом Абширом, специалистом в области дистанционных измерений. Главной задачей MARLI будет исследование вертикальных атмосферных движений на Марсе, а также их изменений, в зависимости от времени суток, географии и сезона. По словам Смита, за последние десятилетия, что NASA изучает Марс, было получено множество данных, кроме параметров скорости и направления ветра.

Причина образования пылевых бурь, скорость которых доходит до 72 км/ч, имеет важное значение для планирования времени и места посадки космических аппаратов на поверхность Марса. Лидар будет работать с орбиты Марса и отправлять пульсы лазера, которые, отражаясь от облаков и частиц пыли, смогут дать полную картину об атмосферных явлениях и скорости ветра на Красной планете.

В целом, ученые уверены, что аппарат будет работать, поскольку повторяет технологии NASA, уже испытанные на Луне, Меркурии и самом Марсе. Лазер MARLI построит компания Fibertek, которая уже создала похожее устройство для исследования атмосферы Земли в 2015 году. Телескоп-приемник унаследовал многие характеристики от проекта Mars Orbiter Laser Altimeter, а ветроизмерительный прибор – от Tropospheric Wind Lidar Technology Experiment, который устанавливался на самолетах для земных исследований.

При определенной модернизации MARLI можно использовать для изучения скорости ветра на спутнике Сатурна – Титане. Однако условия там сложнее, так как спутник обладает более плотной атмосферой, похожей на земную. Самое сложное, говорят ученые, будет доставить аппарат на орбиту Марса.

По материалам hightech.fm
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