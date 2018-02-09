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В Харькове сотрудница банка обокрала мертвую клиентку

В Харькове сотрудница банка обокрала мертвую клиентку

В Харькове сотрудницу отделений одного из банков подозревают в краже средств умершей клиентки.

Об этом сообщает областная прокуратура, пишет “Сегодня”.

“В период отпуска руководителя филиала подозреваемая выполняла его обязанности. Женщине стало известно о том, что на одной из банковских карт, которая принадлежала умершей пожилой женщине, накопилось почти 200 тыс. грн. Деньги оставались в банке, на депозит начислялись соответствующие проценты. Потомки своих прав на наследство не заявляли. Узнав об этом, сотрудница, имея доступ к базе клиентов, перевыпустила банковскую карточку вкладчице, установила собственный пин-код и вскоре сняла наличные”, – рассказали в ведомстве.

Сейчас женщину уволили с занимаемой должности. Устанавливаются все обстоятельства дела.

По материалам Сегодня
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