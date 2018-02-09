Шотландская баронесса запускает криптовалюту для женщин

Шотландская баронесса Мишель Мон и её бойфренд бизнес-магнат Дуг Барроумен запустят криптовалюту Equi на основе Еthereum.
Об этом сообщает ЭП со ссылкой на The Telegraph.
Отмечается, что криптовалюта призвана “вдохновить женщин инвестировать в индустрию технологий”.
Баронесса надеется привлечь 75 миллионов долларов на первичном размещении монет.
Старт предпродажи токенов запланирован на 1 марта. Размер минимальной инвестиции – 100 тысяч долларов. Основная продажа откроется через неделю с минимальными инвестициями в 100 долларов.
Цена одного токена – 50 центов.
Общий размер эмиссии ожидается на уровне 250 млн токенов, из них для основателей зарезервировано 35%.
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