Табачный рынок Украины за год сократился на 8,2%

Табачная компания Philip Morris International Inc. (PMI) в 2017 году снизила отгрузку сигарет в Украине на 12,1% по сравнению 2016 годом — до 19,356 млрд шт.
Согласно годовому отчету PMI, общий объем рынка сигарет в Украине за 2017 год сократился на 8,2% — до 67,1 млрд шт. в основном за счет влияния роста цен и увеличения незаконной торговли.
По данным компании, в четвертом квартале 2017 года общий объем рынка сигарет в Украине сократился на 3,8% — до 16,4 млрд шт. преимущественно из-за роста цен.
Отгрузка сигарет PMI в октябре-декабре выросла на 0,8% — до 4,83 млрд шт.
Доля Philip Morris на рынке Украины в 2017 году снизилась на 1,9 п.п. — до 27,3%.
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