Схемы мошенников, которыми обманывают пенсионеров

Журналисты “Сегодня”
“Ваш родственник в тюрьме”
Схема старая, но работает до сих пор. Так, в начале января на удочку аферистов попался 82-летний житель Киевской области. Незнакомец позвонил пенсионеру и сообщил, что его сын наехал машиной на восьмилетнюю девочку, ребенок – в реанимации. Но он, неизвестный благотворитель, готов закрыть вопрос. Чтобы спасти сына, отец не колеблясь отдал 25 тысяч гривен. Никакого ДТП, конечно, не было. Имена членов семьи и размер их сбережений злоумышленники узнали от соседей.
“Сотрудник банка”
Мошенник представляется работником банка и приносит “радостную весть” – “вы переплатили за кредит” или “вам насчитали прибавку к пенсии”. Иногда сообщают и проблемах – якобы краже карты. Суть одна – аферист требует назвать все карточные данные – пин-код и сверхсекретный код с обратной стороны карточки. Такую информацию сообщать никому никогда нельзя, иначе все накопленное исчезнет со счета.
“Уникальный шанс”
В этом случае мошенник приходит домой сам – с якобы особым предложением. Именно так доверчива пенсионерка в Черниговской области отдала неизвестной женщине 100 тысяч гривен. Злоумышленница представилась знакомой дочки и попросила от ее имени деньги – якобы для замены старых купюр на новые. Мошенница ссылалась на вымышленную денежную реформу.
“Псевдомастер”
Такие мошенники предлагают, например, недорого установить окна и тут же требуют за услугу задаток, с которым и исчезают. Сейчас в Киевской области “работают” ложные газовики, предупреждает Киевоблгаз. Аферисты предлагают пенсионерам заменить старые счетчики на новые – по завышенным ценам. Часть суммы берут сразу, остальные обещают забрать в течение десяти дней, а сами просто воруют счетчик.
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