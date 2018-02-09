Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 472 0

Автогаз начал дешеветь благодаря укреплению гривны

Автогаз начал дешеветь благодаря укреплению гривны

Средние оптовые цены сжиженного газа 8 февраля составили 21,8 тысячи гривен за тонну, что на 390 гривен за тонну ниже цены, по которой ресурс торговался 7 февраля.

Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95”.

По словам руководителя GT Group Владислава Колодяжного, сейчас импортный паритет цен на сжиженный газ находится в районе 18,5 тыс. -19 тыс. грн/тонна.

“Понижающий тренд формируют котировки на польской границе и укрепление курса гривны. Цены на восточной границе будут понижаться вслед за котировками Brest с небольшим временным лагом. На внутреннем рынке дорогие остатки, купленные при курсе 29 грн/доллар, замедляют динамику падения оптовых цен. Но внутренние аукционы станут основным драйвером снижения”, – считает Колодяжный.

В четверг на торгах СУГ “Полтавской газонефтяной компании” цена обвалилась на 1 тысячу грн/тонна по сравнению с торгами накануне.

Колодяжный добавил, что февраль и март – это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.

Справка Finance.ua:

  • В августе 2017 года в Украине розничные цены на автогаз достигли рекордного значения – почти 17 грн за литр.
  • Для снижения зависимости от РФ украинские компании продолжили диверсифицировать поставки сжиженного газа, начав импорт из Казахстана, Польши, Румынии и портов Черного моря.
По материалам enkorr
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Технологии&Авто
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018