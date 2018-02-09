Автогаз начал дешеветь благодаря укреплению гривны

Средние оптовые цены сжиженного газа 8 февраля составили 21,8 тысячи гривен за тонну, что на 390 гривен за тонну ниже цены, по которой ресурс торговался 7 февраля.
Об этом пишет enkorr со ссылкой на данные “Консалтинговой группы А-95”.
По словам руководителя GT Group Владислава Колодяжного, сейчас импортный паритет цен на сжиженный газ находится в районе 18,5 тыс. -19 тыс. грн/тонна.
“Понижающий тренд формируют котировки на польской границе и укрепление курса гривны. Цены на восточной границе будут понижаться вслед за котировками Brest с небольшим временным лагом. На внутреннем рынке дорогие остатки, купленные при курсе 29 грн/доллар, замедляют динамику падения оптовых цен. Но внутренние аукционы станут основным драйвером снижения”, – считает Колодяжный.
В четверг на торгах СУГ “Полтавской газонефтяной компании” цена обвалилась на 1 тысячу грн/тонна по сравнению с торгами накануне.
Колодяжный добавил, что февраль и март – это самый низкий сезон потребления сжиженного газа, в этот период происходит падение цен, и нынешний год не станет исключением.
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