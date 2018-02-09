Доллар "теряет вес" относительно евро из-за приостановки работы правительства США

Доллар США ослабляется относительно евро на торгах в пятницу на фоне частичной приостановки работы американского правительства.

Причина – в том, что Конгресс США не смог принять в четверг законопроект о временном финансировании правительства из-за продолжающейся дискуссии вокруг соглашения по бюджетным вопросам.

Как известно, в среду республиканцы и демократы объявили о двухлетней сделке по бюджету, которая призвана покончить с перманентным секвестированием и принятием временных бюджетов.

При этом предполагалось, что за два последующих года расходы могут вырасти на 300 миллиардов долларов. Однако в последний момент сенатор-республиканец Рэнд Пол потребовал проголосовать его поправку, предусматривающую финансирование в рамках нынешних лимитов.

При этом отмечается, что остановка работы правительства может продлиться лишь несколько часов, поскольку Палата представителей и Сенат планируют провести новое голосование по законопроекту утром в пятницу.

Тем временем курс евро к доллару США поднялся в ходе торгов в пятницу до $1,2253 по сравнению с $1,2247 на закрытие предыдущей сессии.

В то же время иена и швейцарский франк ослабляются. Так, курс доллара США к иене поднялся до 109 иен против 108,74 иены накануне (при этом стоимость евро относительно иены увеличилась до 133,55 иены по сравнению с 133,18 иены).

Швейцарский франк подешевел до $1,0661 по сравнению с $1,0681 накануне. В то же время котировки фьючерсов на американские фондовые индексы повышаются, и инвесторы видят в этом сигнал паузы в спаде на рынке акций, что способствует ослаблению спроса на активы “тихой гавани”.