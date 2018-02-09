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Индия оштрафовала Google на 21 миллион долларов

Индия оштрафовала Google на 21 миллион долларов

Комиссия по защите конкуренции Индии обвинила американскую корпорацию Google в злоупотреблении доминирующим положением в сегменте общего онлайн-поиска и поиска рекламных услуг в стране.

Об этом сообщает ПРАЙМ со ссылкой на сообщение регулятора.

Регулятор по итогам проверки обязал американскую компанию выплатить штраф в размере 1,36 миллиарда рупий (21 млн долларов).

По данным CCI, поисковик Google в стране выдавал результаты поисковых запросов таким образом, чтобы увеличивать посещаемость собственных сервисов: в частности, речь идет о сервисе Google Flight.

“Признано, что Google применяла практику искажения поиска, причиняющую вред как конкурентам компании, так и пользователям”, – добавил регулятор.

Google входит в холдинговую компанию Alphabet, образованную в августе 2015 года. Сама Google с поисковой системой, Android и YouTube в октябре вошли в холдинг.

По материалам Прайм
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