Систему Face ID получат все три iPhone 2018 года - СМИ

Известно, что из всех прошлогодних моделей смартфонов Apple систему распознавания лица получил исключительно флагман iPhoneX.

По информации СМИ, все выпущенные iPhone 2018 года получат систему распознавания лица FaceID. Об этом свидетельствуют отчеты о цепи поставщиков Apple, пишет MacDigger.

Сообщается, что производитель решил использовать камеру True-Depth в большем количестве устройств. Помимо версий с OLED-дисплеями FaceID также получит версия с жидкокристаллическим экраном.

Кто именно выступит партнером производителя по части изготовления компонентов, пока не разглашается.