Созданы электронные «тату» для продуктов питания

Ученые из Италии создали электронные «тату» для продуктов питания. Это поможет следить людям за спелостью и качеством товара.
Научные сотрудники Итальянского технологического института провели исследование, в итоге которого смогли создать электронные инновационные «татуировки» для лекарственных препаратов и продуктов питания. Эксперты сообщают, нанесенные на еду и лекарства съедобные контуры дадут возможность проследить за спелостью и качеством.
Мысль о разработке такого проекта пришла ученым в голову, когда они рассматривали детские «переводки», состоящие из этилцеллюлозы, которая приклеивается к бумаге водорастворимым веществом.
Согласно полученной от специалистов информации, на провизии благодаря их проекту можно распечатать любой текст на принтере. Ученые применяют в транзисторах для «тату» отдельные металлические элементы из нанопорошка. Далее итальянские исследователи намерены провести новые опыты для проверки своего проекта на безопасность для организма людей.
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