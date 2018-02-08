Американский город Беркли проведет ICO

Беркли может стать первым городом в США, который проведет первичное размещение монет (ICO). Администрация города планирует продавать токены, обеспеченные муниципальными облигациями. Собранные средства пойдут на строительство доступного жилья и помощь бездомным.
Власти Беркли в штате Калифорния весной анонсируют подробности первого в Америке ICO на муниципальном уровне. Администрация планирует продавать инвесторам токены, обеспеченные муниципальными облигациями. В последующем токенами можно будет оплачивать покупки в магазинах, еду в ресторанах и даже аренду жилья.
Привлеченные через ICO средства вложат в строительство доступного жилья и в социальную сферу. В первую очередь, власти города намерены помочь бездомным, число которых растет с каждым годом. Как поясняет Business Insider, люди без определенного места жительства получат токены бесплатно и смогут оплачивать ими товары и услуги в компаниях-партнерах администрации.
Депутат городского совета Беркли Бен Бартлетт не скрывает, что таким способом город хочет обособиться от федерального бюджета и администрации президента США Дональда Трампа. «Беркли всегда был центром противостояния, но чтобы это противостояние работало, нам нужны свои деньги».
Решение о проведении ICO в Беркли возникло после подписания закона о налоговой реформе. Администрация Трампа намерена сократить налоги для юридических лиц и некоторых групп физических лиц. Эта инициатива может повлиять на частных подрядчиков, которые занимаются строительством доступного жилья в США. По оценкам консалтинговой фирмы Novogradac & Company, в ближайшие 10 лет из-за налоговой реформы число доступного для аренды жилья сократится на 235 000 домов и квартир.
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