Автомобили помогли Panasonic улучшить показатели

Panasonic обнародовала консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2018 финансового года, который закончится 31 марта.

Продажи в период с апреля по декабрь включительно увеличились в годовом исчислении на 9%, достигнув 5,91 трлн. иен (приблизительно $53,8 млрд.).

Операционная прибыль Panasonic за 9 месяцев выросла на 15%, составив 316,7 млрд. иен ($2,88 млрд.). Доналоговая прибыль в рассматриваемый период увеличилась на 13% и достигла 313,5 млрд. иен ($2,85 млрд.).

Улучшению финансовых показателей во многом способствовало развитие автомобильного направления, которое включает в себя информационно-развлекательные системы и энергетические продукты. В апреле было открыто новое производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Даляне (Китай), а в сентябре было принято решение о начале выпуска батарей на фабрике Panasonic Liquid Cristal Display Co. в Химедзи (Япония).

В декабре Panasonic заключила соглашение с корпорацией Toyota Motor об изучении возможностей совместного производства призматических батарей. Стороны видят своей стратегической задачей создание призматических аккумуляторных элементов с лучшими в отрасли показателями, а также дальнейшую популяризацию электромобилей, выпускаемых Toyota и другими производителями.

По итогам 2018 финансового года в целом операционная прибыль Panasonic, как ожидается, достигнет 350,0 млрд. иен, а консолидированный объём продаж окажется на уровне 7,95 трлн. иен.