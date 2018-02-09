Автомобили помогли Panasonic улучшить показатели

Panasonic обнародовала консолидированные финансовые результаты за 9 месяцев 2018 финансового года, который закончится 31 марта.
Продажи в период с апреля по декабрь включительно увеличились в годовом исчислении на 9%, достигнув 5,91 трлн. иен (приблизительно $53,8 млрд.).
Операционная прибыль Panasonic за 9 месяцев выросла на 15%, составив 316,7 млрд. иен ($2,88 млрд.). Доналоговая прибыль в рассматриваемый период увеличилась на 13% и достигла 313,5 млрд. иен ($2,85 млрд.).
Улучшению финансовых показателей во многом способствовало развитие автомобильного направления, которое включает в себя информационно-развлекательные системы и энергетические продукты. В апреле было открыто новое производство автомобильных литий-ионных аккумуляторов в Даляне (Китай), а в сентябре было принято решение о начале выпуска батарей на фабрике Panasonic Liquid Cristal Display Co. в Химедзи (Япония).
В декабре Panasonic заключила соглашение с корпорацией Toyota Motor об изучении возможностей совместного производства призматических батарей. Стороны видят своей стратегической задачей создание призматических аккумуляторных элементов с лучшими в отрасли показателями, а также дальнейшую популяризацию электромобилей, выпускаемых Toyota и другими производителями.
По итогам 2018 финансового года в целом операционная прибыль Panasonic, как ожидается, достигнет 350,0 млрд. иен, а консолидированный объём продаж окажется на уровне 7,95 трлн. иен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 1789 35
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
ПриватБанк заработал 23 млрд грн убыткаВчера, 15:30 - 1597 8
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 1808 8
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 896 7
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
Какие дороги будут ремонтироваться в 2018Вчера, 08:00 - 3032
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 2553 6
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для УкраиныВчера, 12:45 - 2338 3
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 2080 1
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2086 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2357
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1706 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3616 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2246
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок