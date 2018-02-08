Товарооборот между Украиной и Австрией за год вырос на 17% - Порошенко

Взаимный товарооборот между Украиной и Австрией в течение последнего года вырос на 17%.

Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко.

“За последний год торговля между нашими странами выросла на 17%”, – сказал Порошенко.

Кроме того, он отметил, что Австрия занимает шестое место по объемам инвестиций в Украину.

В то же время Порошенко рассказал, что в марте, на когда запланирован визит президента Австрии в Киев, будет организован украинской-австрийский бизнес-форум, чтобы, по его словам, инвесторы воочию убедились в “привлекательности бизнес-климата” в Украине.

Как сообщалось ранее, Президент Петр Порошенко 8 февраля находится с официальным визитом в Вене. Визит осуществляется по приглашению Федерального президента Австрии Александера Ван дер Беллена.

Кроме встречи с Ван дер Беллен программой визита предусмотрены переговоры с новым Федеральным канцлером Себастьяном Курцем. Во время встреч стороны обсудят вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепление санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины.