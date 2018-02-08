Акции Twitter подскочили в цене и растут на 23% после отчета о прибыли в IV квартале 2017 года

Акции сервиса микроблогов Twitter растут на предварительных торгах перед открытием Нью-Йоркской фондовой биржи на 23% после того, как компания сообщила о фиксации прибыли за четвертый квартал 2017 года – впервые с момента выхода на биржу в 2013 году, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 15.26 по Киеву акции компании росли на 23,38%, до 33,25 доллара за акцию. В среду компания завершила торги на уровне 26,91 доллара за бумагу.
Сервис микроблогов Twitter Inc. по итогам четвертого квартала 2017 года зафиксировал прибыль в размере 91,079 миллиона долларов против убытка компании за аналогичный период прошлого года в 167,054 миллиона долларов. По итогам четвертого квартала 2017 года разводненная прибыль в пересчете на одну акцию составила 0,12 доллара против убытка в 0,23 доллара. Квартальная выручка компании составила 731,560 миллиона долларов, увеличившись на 2% в годовом выражении.
Прибыль Twitter выросла за счет увеличения продаж видеорекламы. При этом показатель по количеству пользователей, пользующихся сервисом ежемесячно, оказался ниже ожиданий рынка. Их число в четвертом квартале также составило 330 миллионов человек против прогноза в 332,5 миллиона.
Чистый убыток компании по итогам 2017 года сократился до 108,063 миллиона долларов, то есть в 4,2 раза в годовом выражении.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Киевсовет переименовал станцию метро "Петровка"Вчера, 16:10 - 1789 35
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
ПриватБанк заработал 23 млрд грн убыткаВчера, 15:30 - 1597 8
Всемирный банк: криптовалюты похожи на "пирамиды"Вчера, 13:00 - 1808 8
В Луцком политехе изъяли технику для майнинга криптовалютВчера, 20:45 - 896 7
Все больше украинцев пересаживаются на электромобили: ТОП-3 моделиВчера, 09:00 - 6172 9
Какие дороги будут ремонтироваться в 2018Вчера, 08:00 - 3032
ФГВФЛ хочет повышения гарантированной суммы возмещения депозитовВчера, 15:00 - 2553 6
Германия заподозрила автопроизводителей в махинациях с автомобилями для УкраиныВчера, 12:45 - 2338 3
Илон Маск рассказал о планах после FalconВчера, 22:00 - 2080 1
Исторический запуск Falcon Heavy: электромобиль Маска покинул орбиту Земли (видео)Позавчера, 10:10 - 2087 7
Илон Маск показал будущий полет Falcon Heavy (видео)06.02.2018, 15:10 - 2357
Япония запустила самую маленькую ракету-носитель (видео)05.02.2018, 15:10 - 1707 1
Почти три километра над пропастью: в ОАЭ запустили самый длинный в мире троллей (видео)03.02.2018, 15:10 - 3616 1
Беспилотное летающее такси Airbus впервые поднялось в воздух02.02.2018, 15:10 - 2246
НБУ запропонував написати новий законопроект про майнінг...Обговорення статей
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
Байки про банки і не тільки....Ринок банківських послуг
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок