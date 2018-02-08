Сорос «пожертвовал» шестизначную сумму на отмену Brexit

Кампания, которая активно поддерживала отмену голосования за Брексит и сохранение Британии в составе ЕС, получила более 400 тыс. фунтов стерлингов от фонда американского миллиардера Джорджа Сороса (OSF).

Источники британской газеты The Guardian сообщили, что кампания «Лучшее для Британии», которая выступает за то, чтобы оставаться в ЕС, получила шестизначную сумму от OSF с момента парламентских выборов в июне 2017 года. Кампанию возглавляет лорд Маллок-Браун, бывший министр правительства Великобритании и заместитель генерального секретаря ООН.

В общем, удалось собрать более 413 тыс. фунтов стерлингов небольшими пожертвованиями от сочувствующих представителей общественности.