Инфляция в Венесуэле превысила 4000%

Цены в Венесуэле выросли на 4068% за 12 месяцев до конца января согласно оценкам возглавляемого оппозицией страны Национального собрания, что в целом совпадает с цифрами независимых экономистов, передает Reuters.
Инфляция только в январе составила 84,2%, заявили оппозиционные законодатели в условиях экономического кризиса, когда миллионы венесуэльцев страдают от нехватки продовольствия и медикаментов.
Ежемесячная цифра подразумевает годовую инфляцию более 150 000%, а цены будут удваиваться по крайней мере каждые 35 дней.
Венесуэльцам с каждым днем становится труднее пользоваться наличными деньгами в связи с их нехваткой. Кроме того, затруднение вызывают и любые денежные транзакции, поскольку проблемы возникли в банковской и коммуникационной инфраструктурах.
Правительство Венесуэлы вместе с президентом Николасом Мадуро обвиняет в экономической катастрофе в стране оппозицию, которая, по мнению властей, действует вместе с Вашингтоном.
Критики в свою очередь обвиняют в проблемах строгий валютный контроль, введенный Уго Чавесом 15 лет назад. Боливар снизился на 40% по отношению к доллару только за последний месяц.
Правительство не публиковало данных об инфляции более двух лет, хотя увеличило минимальную заработную плату в несколько раз из-за повышения цен.
Правительство повысило минимальную заработную плату на 40% 1 января, сделав ее примерно эквивалентной сейчас чуть более $1 в месяц.
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