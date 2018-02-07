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Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования на случай безработицы

Правительство приняло постановление “Об утверждении бюджета Фонда общеобязательного государственного социального страхования Украины на случай безработицы на 2018 год”.

Соответствующее решение было принято на заседании Правительства 7 февраля без обсуждения.

Как сообщается на Правительственном портале, утверждена доходная часть бюджета Фонда в сумме 13,2 млрд гривен, расходная в сумме 12,1 млрд гривен.

“Резерв средств для выплаты пособия по безработице составляет 369,5 млн гривен”, – говорится в сообщении.

Также отмечается, что бюджет Фонда на 2018 год является сбалансированным и бездефицитным, что позволит обеспечить финансирование пособий по безработице, активных программ занятости и т.д. застрахованным лицам (безработным) в полном объеме в соответствии с законодательством.

По материалам УКРИНФОРМ
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